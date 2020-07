Verdachten van moord op joodse vrouw in Parijs komen voor assisen

De zaak rond Mireille Knoll, de joodse vrouw die in maart 2018 in Parijs werd vermoord, komt voor assisen. Drie verdachten moeten zich verantwoorden voor de “moord op een kwetsbaar persoon, gepleegd omwille van de religie van het slachtoffer”, zo hebben de verantwoordelijke rechters maandag beslist.

De 85-jarige Knoll, een joodse die aan de ziekte van Parkinson leed, werd op 23 maart 2018 met elf messteken om het leven gebracht in haar appartement in Parijs. De twee verdachten voor de moord zijn Yacine Mihoub (30), de zoon van een buurman die Knoll al van kinds af aan kende, en Alex Carrimbacus, een 24-jarige met een psychiatrisch verleden. De twee moeten zich binnenkort voor assisen verantwoorden voor moord, verzwaard met het feit dat het slachtoffer een kwetsbaar persoon was en dat de daad “gepleegd werd omwille van haar religie”. Beide mannen zitten momenteel in voorhechtenis, maar ontkennen de beschuldigingen.

Ook de moeder van Mihoub moet voor assisen verschijnen. Zij wordt beschuldigd van het vernietigen van bewijsmateriaal. Zo zou ze onder meer het mes hebben schoongemaakt na de misdaad.

Wanneer het proces precies zal plaatsvinden, is nog niet bekend.

Foto: afp

Ontsnapt aan horror van Auschwitz

“Ze ontsnapte aan het antisemitisme van de nazi’s, maar haar lot achtervolgde haar omdat ze gedood werd vanuit hetzelfde antisemitisme”, zo verklaarde Francis Kalifat, het hoofd van de joodse verenigingen in Frankrijk, kort na de moord.

Op 16 en 17 juli 1942 glipte Mireille Knoll door de mazen van het net. Bij die razzia’s pakten de nazi’s in samenwerking met de Parijse politie 13.000 joodse mannen, vrouwen en kinderen op en brachten ze samen in het sportstadion Vélodrome d’Hiver. De helft ervan werd een dag later richting Auschwitz gestuurd, de anderen moesten dagen zonder eten en drinken wachten op hun transport naar de dodenkampen. Ongeveer honderd van hen keerden levend weer terug.

De actie was enkel gericht tegen joden met een buitenlands paspoort, om een opstand onder de Franse bevolking te vermijden. Mireille Knoll geboren in Parijs, zou zeker opgepakt zijn, want haar moeder was Braziliaanse. Net voor de razzia kon ze echter met haar moeder Parijs ontvluchten. Dankzij haar Braziliaanse paspoort konden ze zich in Portugal vestigen. Na de oorlog keerden ze terug naar Parijs. Daar ontmoette Mireille Knoll haar latere man, die de vernietigingskampen had overleefd.