New York City meldt zondag voor het eerst in maanden geen nieuwe coronadoden

In New York City, enkele maanden geleden nog het epicentrum van de corona-epidemie in de Verenigde Staten, zijn zondag voor het eerst sinds vier maanden officieel geen nieuwe overlijdens gemeld door het coronavirus. Dat melden Amerikaanse media op basis van cijfers van het New York City Department of Health and Mental Hygiene.

De eerste officiële dode in New York City viel op 11 maart en sinds 13 maart was er geen enkele dag meer zonder overlijdens, meldt NBC News. De piek van het aantal nieuwe overlijdens lag op 7 april, met 597 bevestigde overlijdens en nog eens 216 vermoedelijke overlijdens. In de stad stierven zeker 18.670 mensen aan Covid-19, en nog eens 4.613 stierven waarschijnlijk aan het virus.

“New Yorkers zijn de helden in dit verhaal, ze hebben er alles aan gedaan om elkaar te beschermen”, aldus woordvoerder van NYC Avery Cohen in een mededeling. Zaterdag werden in de stad wel nog 341 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd.

Mogelijk vertraging in cijfers

In de staat New York werden zondag 5 overlijdens gemeld, maar het is niet duidelijk waar de slachtoffers juist woonden. De meeste doden in één dag vielen in de staat op 9 april, met 799 overlijdens.

De media wijzen er wel op dat het mogelijk is dat overlijdens pas later worden opgenomen in de officiële data.

Ook in Washington DC zijn de afgelopen drie dagen geen nieuwe overlijdens gemeld. Op andere plaatsen in de Verenigde Staten houdt het coronavirus wel nog lelijk huis. Florida brak zondag nog het record van het aantal besmettingen in een dag in een Amerikaanse staat, met meer dan 15.000 nieuwe besmettingen.