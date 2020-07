Arjan Swinkels vindt nieuwe club in Nederland en keert terug naar de Eredivisie

Goed nieuws voor Arjan Swinkels. De 35-jarige verdediger die bij KV Mechelen geen nieuw contract kreeg, zette vandaag zijn handtekening onder een éénjarige verbintenis bij het Nederlandse VVV uit Venlo. Hiermee keert Swinkels terug naar de Eredivisie.

Ondanks het feit dat Swinkels vorig seizoen bijna alle matchen speelde voor KV Mechelen, lag er voor de ervaren Nederlandse verdediger geen nieuwe verbintenis klaar. Swinkels liet echter weten nog trek te hebben in een nieuw avontuur, liefst niet te ver van huis. Met VVV vindt de in Brabant woonachtige voetballer de ideale club. De club uit het Limburgse Venlo speelt sinds 2017 opnieuw in de eredivisie, het hoogste niveau in Nederland. Hij traint vanavond al een eerste keer mee bij zijn nieuwe werkgever.

Swinkels kreeg zijn opleiding bij Willem II maar speelde ook voor heel wat Belgische clubs: Lierse, Beerschot en recent dus nog KV Mechelen. Tussenin verdedigde hij ook de kleuren van Roda JC.