Voormalig WOII-kampbewaker van 95 moet mogelijk terechtstaan in Duitsland

In het Duitse Wuppertal is maandag een klacht ingediend tegen een 95-jarige man die een kampbewaker zou geweest zijn in het nazi-concentratiekamp van Stutthof in Polen tijdens Wereldoorlog II.

Er wordt op dit ogenblik onderzocht of de man, die niet bij naam genoemd werd, fit is om terecht te staan. Ook werden geen details gegeven over de precieze klacht.

In Hamburg staat momenteel een 93-jarige man terecht die kampbewaker was in hetzelfde kamp, net buiten het toenmalige Danzig, nu Gdansk. Hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan de dood van 5.230 mensen.

Beide mannen waren zeker voor een deel van de tijd minderjarig, vandaar dat jeugdrechtbanken de zaak behandelen. Meer dan 60.000 mensen zouden omgekomen zijn in het kamp, dat als een van de laatste bevrijd werd, in mei 1945.