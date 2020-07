Gaia dient klacht in tegen boer die koe met riem uit Dender sleurde: “Niet eerste keer dat hij dieren mishandelt”

Ninove - Gaia heeft vrijdag een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij de onderzoeksrechter in Dendermonde tegen een boer uit Appelterre. “De man bond midden mei één van zijn koeien met een staalkabel om de nek aan een tractor en sleurde het hulpeloze dier uit de Dender”, meldt de dierenrechtenorganisatie.

De feiten gebeurden in de Neerstraat in Appelterre, een deelgemeente van Ninove. “De man bleef maar verder sleuren ondanks dat de aanwezige brandweer hem toeschreeuwde om daarmee op te houden, zo blijkt een video van het voorval”, zegt Gaia. “De boer is wat dierenmishandeling betreft niet aan zijn proefstuk toe. In 2018 haalde hij de pers toen hij een stier die niet meer verder wou wandelen, achter zijn tractor bond en wel 400 meter verder sleepte.”

Gebrek aan normbesef

Die klacht werd geseponeerd, maar Gaia hoopt dat deze zaak tot een proces leidt. “Wij hopen dat deze klacht wel ernstig wordt genomen en dat het gerecht een krachtig signaal geeft dat er voor dergelijke vormen van dierenmishandeling geen plaats is in onze samenleving. Wij geven niet op tot deze dierenbeul gestraft wordt”, zegt voorzitter Michel Vandenbosch. “De manier waarop hij met dieren omgaat, toont een grote wreedheid en een chronisch gebrek aan normbesef en respect voor dieren.”

Eerder kondigden het gemeentebestuur van Ninove en Geraardsbergen aan dat ze gerechtelijke stappen gingen ondernemen tegen de boer.

LEES OOK. Boer sleurt koe met riem aan de nek uit Dender: “Onaanvaardbaar gewelddadig”