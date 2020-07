SK Lommel versterkt technische staf: Vladan Kujovic wordt keeperstrainer, Peter van der Veen is de nieuwe T2

De Serviër Vladan Kujovic (41) is de nieuwe keeperstrainer van Lommel SK. De Nederlander Peter van der Veen (48) zal als T2 de Engelse coach Liam Manning (34) bijstaan. Dat heeft de 1B-club bekendgemaakt.

Vladan Kujovic speelde als doelman voor onder meer Eendracht Aalst (1997-2002), Lierse SK (2008-2010) en Club Brugge (2011-2015). Vorig seizoen was hij keeperstrainer bij de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht.

Peter van der Veen komt over van de Nederlandse voetbalbond (KNVB). Vorige zomer leidde hij de Nederlandse U17 naar de Europese titel, eind 2019 bracht hij zijn team tot in de halve finales van het WK. Verder behouden Davy Heymans (T3) en Stefan Winters (fysiektrainer) hun functie.

👉 Ontdek hier wie aan de zijde van Liam Manning zal werken:https://t.co/7yJi2kf8PW

Welkom bij Lommel SK! #iedereenLSK 🇳🇬 pic.twitter.com/Bdh83eeqXR — Lommel SK (@LommelSKOff) July 13, 2020

Afgelopen vrijdag kondigde Lommel SK de komst van Liam Manning aan als opvolger van Peter Maes. Manning was eerder Director of Coaching en Academy Director bij New York City FC, één van de zusterclubs binnen de City Football Group. CFG werd medio mei eigenaar van Lommel SK. Door de overname kwam de Limburgse club in een netwerk van clubs terecht met als belangrijkste uithangbord de Engelse topper Manchester City.

Vladan Kujovic. Foto: Dick Demey

