De oorlogsheldin die (nog) niemand kent: waarom Mariette Druart terecht eigen straatnaam krijgt in Antwerpen

Antwerpen -

Ze heeft geen Wikipedia-pagina, ze is volstrekt onbekend bij het grote publiek, en toch krijgt Mariette Druart uit Borgerhout straks een straat naar zich vernoemd. Druart was verpleegster, verzetsstrijdster en ze overleefde als politiek gevangene het concentratiekamp Ravensbrück. “Fysiek is ze nooit helemaal hersteld maar ze stond er wel op om de herinneringen levendig te houden.”