Lichaam Glee-actrice Naya Rivera (33) mogelijk teruggevonden

Tijdens de zoektocht naar de vermiste actrice Naya Rivera (33), is een lichaam gevonden nabij het meer Piru in Californië. Dat melden verschillende media. Of het effectief om het lichaam van de vrouw gaat, is niet duidelijk. “Het doel is nog altijd om mevrouw Rivera thuis te brengen bij haar familie”, zegt de lokale politie.

De Glee-actrice had op 9 juli een boot gehuurd om een tochtje op het meer te maken met haar zoon. Een medewerker van het verhuurbedrijf vond de jongen in de namiddag ongedeerd maar wel helemaal alleen terug in het vaartuig. Hij vertelde aan de agenten dat zijn moeder was gaan zwemmen, maar nooit terugkwam. Daarop werd meteen een zoekoperatie opgestart. Die bleef voorlopig zonder resultaat. Tot nu: maandagochtend schrijven onder meer Sky News en de krant The Mirror dat er een lichaam gevonden is nabij het meer. Officiële bevestiging dat het om Naya Rivera gaat, is er nog niet.

Eerder gaven de lokale autoriteiten al aan dat de vrouw wellicht overleden is. “We vermoeden dat er een ongeluk is gebeurd en dat ze verdronken is in het meer”, zei de lokale politie. “Het doel is nog altijd om mevrouw Rivera thuis te brengen bij haar familie.”

Om 14 uur lokale tijd (22 uur onze tijd) geven de autoriteiten een persconferentie over de nieuwste ontwikkelingen. Mogelijk wordt dan bekendgemaakt of het lichaam dat van de actrice is.