Wereldgezondheidsorganisatie: “Te veel landen gaan de verkeerde richting uit”

De wereld zal niet terugkeren naar het oude normaal binnen een afzienbare toekomst. Dat is alvast de mening van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), nadat zondag wereldwijd een recorddag van 230.000 nieuwe coronagevallen werd opgetekend. “Het zal alleen maar erger en erger worden.”

“Het virus blijft publieke vijand nummer één, maar de daden van vele regeringen en personen weerspiegelen dat geenszins”, zo liet de directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, maandag weten tijdens een videopersconferentie.

Volgens hem gaan te veel landen “in de verkeerde richting”. Hij vermeldde er wel niet bij over welke landen hij het had. Maar de cijfers tonen aan dat onder andere de VS, India, Brazilië en Zuid-Afrika het virus nog steeds niet onder controle hebben.

“Ik zal eerlijk zijn met jullie: er komt geen terugkeer naar het oude normaal binnen een afzienbare toekomst”, aldus Ghebreyesus. De coronapandemie heeft wereldwijd al aan 569.000 mensen het leven gekost sinds het WHO-agentschap in China eind december gewag maakte van het virus.

