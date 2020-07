“Te veel te bieden, maar ook te veel te verbergen”: het mysterieuze bestaan van Elvis’ enige kleinzoon

27 jaar. Het blijft een moeilijke leeftijdshorde voor de rich en famous. Ook Benjamin Keough raakte er niet over. Famous is hij niet echt, want daarvoor leefde hij te ver uit de spotlights. Rich was hij wel. Benjamin Keough was de enige kleinzoon van Elvis Presley. “Benjamin was de grote liefde van mijn leven”, laat zijn diep bedroefde moeder Lisa Marie de wereld weten.