21 gewonden door brand op Amerikaans oorlogsschip in San Diego

Bij een brand op een oorlogsschip in de Amerikaanse stad San Diego zijn 21 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Amerikaanse marine. Zeventien mariniers en vier burgers werden met niet-levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak uit op het oorlogsschip USS Bonhomme Richard. Op televisiebeelden waren dikke rookwolken te zien. Volgens NBC San Diego was er ook een ontploffing op het schip.

Op het moment van de brand bevonden zich ongeveer 160 mensen op het schip, dat voor een onderhoud aangemeerd was in San Diego. Volgens de lokale media liepen ook verschillende brandweerlieden brandwonden op of ademden ze rook in.

Het kan nog dagen duren vooraleer de brand geblust is, aldus de brandweercommandant van San Diego aan CNN. Mogelijk zal het schip blijven branden tot het vuur aan de waterlijn komt.

Foto: via REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: AP