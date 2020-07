“Ik raakte 650 miljoen kwijt”: Johnny Depp verklaart slecht humeur en ruzies op proces tegen The Sun

“De hel breekt los voor wie haar regels niet volgt” en “niet zij, maar hij was het slachtoffer van huiselijk geweld”. Ook op de vijfde dag van het proces tegen The Sun is met klem ontkend dat Johnny Depp (57) zijn ex-vrouw Amber Heard (34) heeft geslagen. Telkens de Britse tabloid smeuïge anekdotes of beschamend beeldmateriaal bovenhaalde, kwam de acteur met een verklaring.