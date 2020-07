Belgen in Zweden verrast door code rood: “We moeten dagen met de kano varen voordat we weer kunnen vertrekken”

De lijst met vakantiebestemmingen van Buitenlandse Zaken telt slechts een handvol ‘rode zones’ , waaronder Zweden. Op reis vertrekken naar zo’n gebied is verboden. Vervelend voor wie naar het Scandinavische land op vakantie wilde, maar deze Belgen zaten er al toen Zweden plots een verboden zone werd verklaard. “Op de Meir in Antwerpen of op de dijk aan de zee loop je volgens mij meer gevaar.”