Wij deden het goed, maar voor de rest zagen experts vooral problemen: dit ging er al mis tijdens de coronacrisis

De manier waarop de bevolking de maatregelen naleefde, dat was goed. Net als de beslissing om vrij snel een lockdown af te kondigen. Maar daarmee was viroloog Marc Van Ranst in de coronacommissie in het Vlaams Parlement al uitgepraat over wat de voorbije maanden goed ging. Ook zijn collega’s Herman Goossens en Erika Vlieghe zagen vooral deze problemen.