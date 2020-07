Onzekerheid baas in Jupiler Pro League: krijgen we dan toch 17 clubs?

Als Romeinse keizers stemmen de profclubs op 31 juli over het lot van Waasland-Beveren. Duim omlaag betekent Waasland-Beveren in 1B en een competitie met zestien en play-offs. Duim omhoog betekent dat Waasland-Beveren als zeventiende ploeg moet worden toegevoegd aan 1A. Een normaal competitieverloop in augustus is meer dan ooit onzeker.

Een competitievorm met zestien ploegen en play-offs in 1A is de “minst slechte” voor het Belgische voetbal. Dat blijft het standpunt van de raad van bestuur van de Pro League, ook na de beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) over Waasland-Beveren. Met acht stemmen voor en één stem tegen besliste de raad van bestuur maandagavond om de beslissing van het BAS te negeren en de profclubs opnieuw te laten stemmen over een degradatie van Waasland-Beveren. Die stemming vindt plaats op 31 juli, een week en een dag voor de start van de nieuwe competitie.

Binnen de raad van bestuur verzette alleen Zulte Waregem-CEO Eddy Cordier zich tegen de houdgreep van de grote clubs. Anderlecht (Karel Van Eetvelt), Antwerp (Sven Jaecques) en KV Kortrijk (Ronny Verhelst) waren eerder voor een oplossing met achttien, maar stemden nu voor de formule van zestien. AA Gent (Michel Louwagie), Charleroi (Mehdi Bayat), Standard (Alexandre Grosjean) en Racing Genk (Peter Croonen) vormen al langer front voor zestien. Ook Union (Philippe Bormans) stemde mee met de grote clubs.

Foto: BELGA

“We zijn verbaasd dat de Pro League tegen haar statuten ingaat en de beslissing van het BAS negeert”, reageert Tom Rombouts, de advocaat van Waasland-Beveren. “Onze club zal alle middelen uitputten om in 1A te blijven.”

Pro League-voorzitter Peter Croonen beseft dat Waasland-Beveren naar de rechtbank stapt als er op 31 juli opnieuw over degradatie wordt beslist. Maar de Genk-voorzitter is bereid het risico te nemen. “Gelijk welke oplossing zou aanleiding hebben gegeven tot juridische procedures. Ik maak me sterk dat we op 8 augustus aan de nieuwe competitie kunnen beginnen.”

Meervoudig stemrecht

Een van de vragen is met welke meerderheid er op 31 juli moet worden gestemd. Op 15 mei was er tachtig procent nodig, maar de Pro League gelooft dat deze keer een gewone meerderheid volstaat. Door het systeem van het meervoudig stemrecht kunnen de grote clubs, met al minstens de steun van KV Kortrijk en Union, Waasland-Beveren laten degraderen.

Als er geen meerderheid wordt bereikt, zou Waasland-Beveren als zeventiende club worden toegevoegd aan 1A. De laatste ontwikkeling betekent dat de promotiefinale tussen OHL en Beerschot op 2 augustus moet worden gespeeld. Of een week nadien de competitie kan starten, is minder zeker.