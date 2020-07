Koning van de voorzetten én de gele kaarten: Anderlecht heeft linksback Bogdan Mykhaylichenko beet

De deal is afgerond. Bogdan Mykhaylichenko (23) wordt de nieuwe linksback van Anderlecht. De Oekraïner komt voor zo’n 500.000 euro over van Zorya Lugansk en tekende voor vier seizoenen. Hij arriveert wel pas na 19 juli als de Oekraïense competitie is afgewerkt. “Mykhaylichenko is een potentiële international”, zegt voormalig Anderlecht-speler Oleg Iachtchouk.