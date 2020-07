Real Madrid dankt Courtois en is donderdag kampioen als het opnieuw wint (of als Barça niet wint)

Real Madrid staat heel dicht bij zijn 34ste landstitel. Met opnieuw een goeie Courtois – verkozen tot man van de match – klopte het Granada immers met 1-2. Daardoor volstaat donderdag een zege thuis tegen Villarreal om kampioen te worden. Ook als Barcelona verliest of gelijk speelt, is het prijs.

Sergio Ramos was terug uit schorsing en stond gisteravond op Granada opnieuw op het veld. Laat die penalty’s maar komen, dacht de aanvoerder. Maar Real Madrid had voor de verandering geen elfmeter nodig om op voorsprong te komen. Tien minuten ver ging linksback Ferland Mendy – de vervanger van de geblesseerde Marcelo – op wandel. Met een laatste versnelling vloog de Fransman de laatste verdedigers voorbij, waarna hij doelman Rui Silva met een staalharde en hoge knal in de korte hoek klopte. 0-1.

Op het kwartier volgde ook al de 0-2, van een andere Fransman. Karim Benzema – wie anders – zorgde voor de meer geruststellende voorsprong door vanaf links naar binnen te komen en de bal in de verste bovenhoek te leggen. Bij Barcelona – dat Real onder druk had gezet en tot op één punt was gekomen – baalden ze zwaar.

Thibaut Courtois was opnieuw de enige Belg op het veld, want Eden Hazard zat nog uit voorzorg op de bank. De doelman toonde zich door een gevaarlijke kopbal van verdediger Duarte uit de benedenhoek te duwen. Ideaal, zo bleef hij op koers voor een negentiende clean sheet in de competitie – en voor het clubrecord: 21 stuks. Maar helaas voor hem: vijf minuten na rust werd hij tóch geklopt. Geen negentiende clean sheet dus, wel een negentiende tegengoal. Na balverlies van Casemiro werd Darwin Machis diep gestuurd, en die mikte van dichtbij tussen de beentjes van Courtois.

Het kon nog spannend worden, maar veel gebeurde er niet meer, tot vijf minuten voor tijd. Plots moest Courtois zich reppen om een schot van Antoñin uit de benedenhoek te slaan. Een paar seconden later bracht Ramos redding op de lijn. Twee cruciale saves, en zo boekte Real zijn negende zege op rij sinds de hervatting. Met nog twee speeldagen te gaan, staat de Koninklijke vier punten voor op Barcelona. Als het donderdag thuis Villarreal klopt, is het dus sowieso kampioen. Maar ook als Barça thuis punten laat tegen Osasuna, is het prijs en is de 34ste landstitel een feit.