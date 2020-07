CLUBNIEUWS. Laurens De Bock op weg naar Zulte Waregem, klacht van KV Mechelen vertraagt overname Moeskroen

De voorbereiding is in volle gang. Bij de ene club verlopen de eerste trainingsweken al wat vlotter dan de andere. Uw nieuwste portie clubnieuws.

MOESKROEN. Wachten op overname

Het blijft wachten op de officialisering van de overname van Moeskroen door Lille. De Franse topclub neemt – om juridische redenen – zijn voorzorgen en wil zich beschermen tegen mogelijke schulden die door de huidige eigenaar verborgen zouden zijn. Aansprakelijkheidsgarantie, heet zoiets. En dat is natuurlijk logisch, gezien het weinig transparante management bij Moeskroen de voorbije jaren. De Fransen werden door de Belgische politie ook op de hoogte gebracht van het strafrechtelijk onderzoek dat naar Les Hurlus loopt, op basis van een klacht van KV Mechelen in 2018. Dat zorgde eveneens voor vertraging. Maar de onderhandelingen zijn dus wel vergevorderd. Is het wachten op de oefenmatch van zaterdag tussen beide teams voor witte rook?

KV KORTRIJK. Stojanovic out met spierscheurtje

KV Kortrijk zal enkele weken geen beroep kunnen doen op Jovan Stojanovic. De Serviër viel in het oefenduel tegen Charleroi out, hij zou een spierscheurtje hebben opgelopen aan de hamstrings. Ook ¬Hines-Ike viel afgelopen weekend uit met een spierblessure. Daarnaast liep doelman Maxim Deman een lichte blessure op. Ook Timothy Derijck (rug), Faïz Selemani (pubalgie lies) en Julien De Sart (lies) werken aan een terugkeer. (gco)

ZULTE WAREGEM. Laurens De Bock op komst

Na de overtuigende zege tegen Waasland-Beveren trok de fusieclub maandag in alle vroegte naar La Roche-en-Ardenne voor een tweedaagse teambuilding. Alle spelers waren van de partij, ook de geblesseerde Marcq. Essevee hoopt eerstdaags de transfer van linksachter Laurens De Bock af te ronden. De onderhandelingen verliepen moeizaam, maar er lijkt schot in de zaak te komen. Bij Leeds heeft De Bock geen toekomst meer. (tjm)

KV OOSTENDE. Michel Van den Brande bouwt viptoren

Niemand minder dan Michel Van den Brande (bekend van The sky is the limit) van Kontrimo gaat een speciale toren bouwen voor vips tijdens thuiswedstrijden. De stellingtoren zal zo’n tien meter hoog zijn. Wie dat wil, kan er met een hapje en een drankje de match van KVO volgen. De toren werd voorgesteld tijdens een ludiek filmpje. “De Sky is nu helemaal the limit voor onze supporters”, klinkt het op de website van Oostende. (jve)

CERCLE BRUGGE. Galamatch achter gesloten deuren

Cercle speelt vrijdag de galamatch tegen Monaco achter gesloten deuren. De aftrap is voorzien om 18.30 uur. Op 22 juli speelt Cercle op het kunstgras van Winkel. Het blijft onduidelijk wanneer de nieuwkomers Kanouté en Hauge in Brugge neerstrijken. Ook volgend seizoen gaat Vaillant verder als shirtsponsor. (kv)

CLUB BRUGGE. Schrijvers: “AA Gent is eerste test”

Na de ruime zege tegen KV Mechelen van zaterdag gaf Siebe Schrijvers een woordje uitleg. “Die zege was de ideale manier om een drukke en lastige trainingsweek af te sluiten. We moeten hard blijven werken op training, maar ik voel me goed en merk ook dat de hele ploeg tevreden is.” Nu zaterdag wordt Gent de tegenstander: een stevige brok. “Dat zal een eerste test worden. We zullen deze week stevig trainen om onze conditie te versterken.” (jve)

Foto: Photo News

AA GENT. Ook beloften alweer aan de slag

Net als de hoofdmacht van Jess Thorup gingen ook de troepen van beloftecoach Manu Ferrera aan de slag. Morgenavond staat de eerste oefenmatch op het programma voor Jong AA Gent, waarbij het het achter gesloten deuren opneemt tegen Antwerp. In de komende weken staan er nog duels¬ tegen onder andere Lille, Zulte Waregem, Union, Oostende en PSV op het menu. Voor de beloften start de competitie weer op 17 augustus. (ssg)

KV MECHELEN. Bosiers drie tot zes weken out

Na twee vrije dagen beginnen de spelers vandaag aan hun vierde volledige trainingsweek in de voorbereiding. Vranckx (overbelasting) en Dassy (lies) proberen opnieuw aan te pikken bij de groep. Voor Engvall blijft het afwachten hoe zijn knie reageert. Bosiers is drie tot zes weken buiten strijd door een scheurtje in zijn kniekapsel. Een blessure die hij vorige week opliep op de eerste stagedag na een contact in een onderling oefenpartijtje. (thst)

WAASLAND-BEVEREN. Spelers woensdag opnieuw getest

Komende vrijdag speelt Waasland-Beveren een prestigieuze oefenmatch in en tegen PSG. In principe wordt er vier keer dertig minuten gevoetbald en zal de Parijse topclub met hun A-kern aantreden. De spelers van Waasland-Beveren worden twee dagen voor het oefenduel¬ nog getest op corona. Hopelijk gooit Covid-19 geen roet in het eten. (whb)

BEERSCHOT. Bezoek van Marc Noë

Bezoek voor Beerschot gisteren op het SportCentrum in Kaiserau. Marc Noë, lid van de technische commissie en coördinator van de beloften, maakte de verplaatsing naar Duitsland om de Mannekes aan het werk te zien. Zo kon hij zien hoe zijn drie beloften – Matondo, Goossens en Ceulemans – het er op stage van afbrengen. Noë, al 25 jaar trouw op post op het Kiel, werd door Losada al meermaals omschreven als zijn mentor. (sks)

STVV. Walsh mee op oefenveld in Horst

Sandy Walsh gaat mogelijk aan de slag bij STVV. De verdediger is maandag gearriveerd op stage in het Nederlandse Horst en traint vanaf dinsdag mee. Walsh zat vorig seizoen nog bij Zulte Waregem. Schmidt werkte zijn individueel programma af. Verder bleef Suzuki binnen werken met de kine. Om 16 uur werd er weer geoefend. De Ridder, Suzuki en Schmidt bleven binnen. De volgende coronatest staat woensdag geprogrammeerd. (gus)

RC GENK. Vandaag nieuwe coronatest, ook voor Onuachu

De spelers van Genk ondergaan vandaag hun wekelijkse coronatest, zoals die georganiseerd wordt door de Pro League.

Ook Paul Onuachu (foto), die bij de eerste test positief was en sindsdien in quarantaine zit, is bij de gelukkigen. Als de Nigeriaan ditmaal negatief is, mag hij vanaf woensdag weer aansluiten bij de rest van de A-kern. (rco)