Roger Stone spreekt eerste keer sinds president Trump zijn straf omzette: “De rechter, de jury: allemaal corrupt”

Roger Stone is weer een vrij man. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn straf vrijdag omgezet, en in het eerste interview sinds zijn vrijlating heeft Stone dan ook niets dan lovende woorden voor hem. “Hij is een man van zelden geziene dapperheid”, zei de man bij Fox News.

Roger Stone, al jarenlang een vertrouwenspersoon van Donald Trump, werd veroordeeld tot meer dan drie jaar gevangenis omdat hij tegen het Congres gelogen had over de rol die hij gespeeld had als contactpersoon tussen het campagneteam van Trump en WikiLeaks. Langs die klokkenluiderssite kwamen uitgelekte mails van uitdager Hillary Clinton bovendrijven. Ook aan het beïnvloeden van getuigen en obstructie van het Congres in het onderzoek naar Russische beïnvloeding werd hij schuldig bevonden.

Stone moest eigenlijk op 14 juli naar de gevangenis, maar dankzij de tussenkomst van Trump verdwijnt hij niet achter tralies. En daar is hij heel blij mee, zei Stone maandagavond op Fox News in zijn eerste interview sinds de omzetting van zijn straf. “Ik heb diepe affectie voor Donald Trump omdat ik hem al meer dan 40 jaar ken. Hij is een man van grote gerechtigheid en eerlijkheid, een man van enorme dapperheid. Hij heeft mijn leven gered. En op zijn minst op papier heeft hij me een kans gegeven om te strijden voor rechtvaardigheid.”

Corrupt

Voor Stone is het duidelijk: hij heeft niets verkeerd gedaan en verdiende dan ook geen celstraf. “Ik had een bevooroordeelde rechter en jury en een corrupte voorzitster van de jury”, zei hij maandag. Hij toonde zich dankbaar tegenover Fox News en andere conservatieve figuren die hem zijn blijven steunen. “Ook Congreslid Matt Gaetz uit Florida. Ik hoop dat ik lang genoeg leef om mee te maken dat hij in het Witte Huis woont.”

In zijn ogen werd hij gebruikt als een manier om de impeachmentprocedure tegen president Trump in gang te zetten. “Zij wilden dat ik de ham in hun sandwich met ham zou zijn, omdat ze wisten dat het rapport van Robert Mueller over Rusland een maat voor niets was. Dat sloeg op niets.”

Doodsvonnis

Op zijn leeftijd en in zijn toestand in de gevangenis belanden terwijl het coronavirus nog om zich heen slaat, dat zou volgens Stone een doodsvonnis geweest zijn. “Ik ben 67 jaar en heb heel mijn leven ademhalingsproblemen gehad.” Ook zijn advocaat kwam nog even aan het woord en spaarde zijn lof voor president Trump niet.