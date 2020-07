Cultspits met hilarisch interview na promotie naar tweede klasse, felicitaties van Jurgen Klopp

Het werd gisteren een memorabele avond voor Wycombe Wanderers na de finale van de play-offs van de League One. Dankzij een 2-1-zege tegen Oxford op het heilige gras van Wembley promoveert het team voor het eerst in de geschiedenis naar de Championship, de Engelse tweede klasse. Adebayo Akinfenwa stal achteraf de show.

De 38-jarige Nigeriaan is doorheen de jaren uitgegroeid tot een cultfiguur. Niet zozeer door zijn goals, wel door zijn postuur: 101 kilogram voor een 1m80. Na afloop van de halve finale van de play-offs, vorige week tegen Fleetwood Town, postte hij nog een emotionele tweet over hoe hij door een tegenstander constant werd aangesproken als dikke waterbuffel. Niet dat het de eerste keer was - Akinfenwa moest doorheen zijn carrière al heel wat commentaren over zijn gewicht slikken - maar deze keer had het hem extra pijn gedaan.

🗣 - "Tell me what we did!? I don't think they heard you at the back!"



📲 - "The only person that can hit me up on WhatsApp this time is Klopp so we can celebrate together!"@daRealAkinfenwa may have just given the best post-match interview ever...😂 pic.twitter.com/Ubfu5jZ1ep — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 13, 2020

Dat alles was gisteren duidelijk vergeten. Ook al speelde de Nigeriaan slechts een twintigtal minuten, toch werd hij na afloop door Sky voor de camera gehaald voor een wel erg hilarisch interview waarin ook Jurgen Klopp ter sprake kwam. “De enige met wie ik nu via Whatsapp een feestje wil bouwen, is Jurgen Klopp.” De manager van Liverpool liet zich niet pruimen en feliciteerde de spits uitgebreid via een videoboodschap die hij via Whatsapp aan de speler zelf bezorgde. Akinfenwa is zelf een trouwe fan van Liverpool, een ploeg waartegen hij ooit in de derde ronde van de FA Cup scoorde na een flater van… Simon Mignolet.

Are u crazyyyyyyy the man, the myth, the legend sent me a Watsapp. Today can’t get any better. Thank you Klopp #YNWA #Beast20 #BeastMode we did it #champHereWeCome 💪🏿🙏🏿💙 pic.twitter.com/9RgiKZkYt2 — daRealAAkinfenwa (@daRealAkinfenwa) July 13, 2020

Adebayo Akinfenwa viert de promotie op zijn manier. Foto: Photo News

Akinfenwa had er duidelijk zin in en vroeg meermaals aan de interviewer van dienst wat zij gepresteerd hadden. “Ik denk dat de mensen achteraan het niet gehoord hebben”, grijnsde hij in een imposant leeg Wembley. Heerlijke man, die Akinfenwa, maar wel einde contract bij Wycombe. Benieuwd of hij er volgend jaar nog voetbalt.