Gareth Bale vindt ‘bankzitten’ maar niets en laat dat duidelijk merken

Ondanks een nakende titel met Real Madrid na de zege op het veld van Granada, zit Gareth Bale er duidelijk verveeld bij. De Welshman mocht immers weer geen seconde meevoetballen en heeft het daar behoorlijk lastig mee. In die mate dat hij vanop de bank naar vertier begint te speuren met een rolletje tape als verrekijker.

LEES OOK. Real Madrid dankt Courtois en is donderdag kampioen als het opnieuw wint (of als Barça niet wint)

Bale ligt sowieso al niet goed in de Spaanse pers en zijn apathisch gedrag van gisterenavond zal de relatie tussen de winger en de fans van Madrid zeker niet hebben verbeterd. Ook bij huiskrant Marca vroegen ze zich gisteren af waar Bale naar aan het kijken was. Alleszins niet naar het spel en de blik van Eden Hazard, net voor Bale gezeten, lijkt dat te bevestigen. Tijdens de vorige partij, tegen Valladolid, had hij ook al ostentatief het mondmasker voor zijn ogen getrokken.

?? | Gareth Bale leek zich te amuseren op de bank bij Real Madrid gisteren. ????? pic.twitter.com/jy0YHXuNz1 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 11, 2020

Bale speelde nu al vijf wedstrijden op rij niet, zijn laatste optreden dateert van 24 juni. Toch is hij zinnens zijn contract, dat nog één seizoen loopt, helemaal uit te doen. Real kan donderdag de titel vieren, uitgerekend op de 31ste verjaardag van zijn verguisde aanvaller.