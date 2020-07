Bromfietser overleden bij ongeval in Knokke-Heist

Knokke-Heist - Bij een verkeersongeval in Knokke-Heist is maandagavond een 47-jarige vrouw uit Brugge overleden. Dat bevestigt de politie van de zone Damme/Knokke-Heist. Het slachtoffer kwam met haar bromfiets tegen een slagboom terecht.

Het ongeval gebeurde iets na 19 uur op de kruising van de Majoor Quaillestraat en de Zeedijk in Duinbergen. Een bromfietser had een slagboom blijkbaar niet opgemerkt, waardoor ze hard in botsing kwam met het obstakel. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten.

Bij de crash waren geen andere voertuigen of personen betrokken. Het parket heeft dan ook geen verkeersdeskundige aangesteld, omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk zijn.