Artsen Zonder Grenzen deelt schrijnende coronaverhalen uit onze woon-zorgcentra: “Man stierf zonder verzorging. Met uitwerpselen in de gang en geen eten in de koelkasten”

“Aan hun lot overgelaten.” Dat is de titel van een nieuw rapport waarin Artsen Zonder Grenzen (AZG) een beeld schetst van de situatie in de Belgische woon-zorgcentra tijdens de coronacrisis. Een beeld dat allesbehalve fraai is, zo blijkt uit meerdere schrijnende getuigenissen in het rapport. “In één centrum zagen we zelfs een rat in de keuken.”