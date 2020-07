Zesde dag op rij (veel) meer nieuwe besmettingen: “We hebben de bodem gezien. We raken het virus niet kwijt”

Het is geen verrassing dat het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag dinsdag voor de zesde dag op een rij gestegen is, en ditmaal zelfs met 11 procent. Dat zeggen virologen Steven Van Gucht en Marc Van Ranst. “Het is een belangrijk signaal. We mogen blij zijn dat die stijging zo lang op zich heeft laten wachten.”