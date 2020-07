Ze opende de deur niet en wikkelde haar gsm in folie: daarom vreest de FBI dat Ghislaine Maxwell zal vluchten

Als het van de openbaar aanklagers in New York afhangt, mag Ghislaine Maxwell niet op borgtocht vrijkomen en thuis haar proces afwachten. Daarvoor worden meerdere argumenten bovengehaald: de ‘hoerenmadam’ en ex-vriendin van Jeffrey Epstein wikkelde haar gsm bijvoorbeeld in aluminiumfolie omdat ze dacht dan niet gevolgd te kunnen worden. Ze verschijnt dinsdag voor de rechter, die moet beslissen over die eventuele borg.

De 58-jarige Ghislaine Maxwell wordt er door de aanklagers van beschuldigd Jeffrey Epstein te hebben geholpen bij het faciliteren van misbruik van minderjarigen, en er zelf ook toe bijgedragen te hebben tussen 1994 en 1997. Ze werd afgelopen donderdag in New Hampshire opgepakt en wacht sinds maandag op een videogesprek met de rechter in een gevangenis in New York.

Die rechter moet beslissen of Maxwell na het betalen van een borgsom van 5 miljoen dollar mag vrijkomen en haar eventueel proces thuis mag afwachten met een enkelband, zoals haar advocaat gevraagd had.

Vluchtgevaarlijk

Samen met Jeffrey Epstein. Foto: Patrick McMullan via Getty Image

Volgens de openbaar aanklagers in New York is dat geen goed idee. De vrouw is vluchtgevaarlijk, staat te lezen in een document dat ze overmaakten aan de rechtbank. “Er zal geen proces komen voor de slachtoffers als de beklaagde de kans gegeven wordt om te vluchten. Er is reden genoeg om te veronderstellen dat ze dat zal doen zodra ze vrij is.”

Dat Maxwell vluchtgevaarlijk is, blijkt volgens de aanklagers uit het feit dat ze drie paspoorten heeft en meerdere bankrekeningen in het buitenland. Bovendien toonde haar arrestatie volgens hen aan dat vluchten een tweede natuur van de vrouw is. Toen FBI-agenten op 3 juli bij haar aanbelden, vluchtte ze naar een andere ruimte en sloot ze de deur achter zich. De agenten moesten de deur forceren om haar te kunnen oppakken.

“Terwijl de agenten het huis doorzochten, vonden ze ook een gsm die in aluminiumfolie gewikkeld was. Volgens ons een poging om niet getraceerd te kunnen worden”, aldus de aanklagers. “Dat, plus de ernst van de feiten waarvan ze verdacht wordt, bewijst wat haar vraag om borg waard is: helemaal niets.”