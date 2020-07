Jaar cel en 800 euro boete voor bewoner nazi-huis in Keerbergen

Keerbergen - Georges Boeckstaens, de bewoner van het nazi-huis ‘Adelaarsnest’ in Keerbergen, is dinsdag veroordeeld tot een jaar cel en 800 euro boete. De rechter heeft de zeventiger ook verplicht om alle decoraties binnen en buiten te verwijderen.

LEES OOK. Georges (76), de bejaarde Hitlerfanaat uit Keerbergen: “Sinds wanneer is hakenkruisen in bomen hangen strafbaar?” (+)

Boeckstaens is neonazi en Hitlerfan in hart en nieren en schaamt zich daar niet om. Zijn huis in Keerbergen is een ode aan de nazi’s. Hakenkruisen aan de gevel, een beeld van Hitler, zijn naam op de afvoerbuis en de initialen HH op de brievenbus. Aan een wasknijper hangt een briefje met de woorden ‘Heil vriend en vijand’. “Ja, ik ben een fan van Hitler. En dan?”, verklaarde hij eerder al aan onze krant.

In 2014 werd als eens een klacht tegen hem ingediend door de buren. Maar die werd toen geseponeerd. Vorig jaar dienden ze echter een nieuwe klacht in, met steun van de Belgische Liga tegen Antisemitisme en gelijkekansencentrum Unia.