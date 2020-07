Regering met PS en N-VA: al tig keer dood verklaard, maar toch zet Magnette de deur op een kier

Binnen PS neemt de druk op voorzitter Paul Magnette toe om alsnog deel te nemen aan de regeringsgesprekken. Dat zou, met de deadline van 21 juli in zicht, een doorbraak kunnen zijn. Maar bij de Vlaamse partijen is de reactie afwachtend. “Op zich is dat natuurlijk positief”, zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens. “Maar we zullen zien.”