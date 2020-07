Tandarts vindt tumor ter grootte van een vuist bij man die 27 jaar weigerde om op controle te gaan

Uit schrik weigerde een Brit liefst 27 jaar lang om bij de tandarts langs te gaan. Toen hij het uiteindelijk toch deed, werd zijn angst realiteit. De tandarts vond een vuistgrote tumor en moest de kaak van de 51-jarige man verwijderen.

Een röntgenfoto toonde aan dat Darren Wilkinson een ‘ameloblastoom’ had. Dat is een zeldzame, maar goedaardige tumor gesitueerd in de onder- of bovenkaak. Die is pijnloos, maar zonder behandeling kan de kaak wel fors opzwellen of uitzetten.

Een ameloblastoom groeit normaal gezien erg traag, maar omdat Wilkinson, uit het Britse Sheffield, zo lang had gewacht om bij de tandarts langs te gaan, had de tumor toch al de grootte van een vuist. De tandarts was gedwongen om 90 procent van zijn kaak te verwijderen, waardoor Wilkinson niet kan praten of zelfstandig kan eten en drinken. “De röntgenfoto toonde een gigantische schaduw, een zwart gat in het midden van zijn gezicht”, getuigde zijn vrouw. “De tandarts zei ons dat hij nog nooit zoiets had gezien.”

We made the biggest paper for news headlines in Australia. https://t.co/bl1xutKYmp — Darren Wilkinson (@DarrenW73668921) July 14, 2020

Wilkinson was doodsbang van de tandarts en weigerde 27 jaar lang op controle te gaan. Pas toen hij ’s ochtends wakker werd en vaker bloed op zijn kussen zag en zijn adem steeds meer ging stinken, kon zijn vrouw hem overtuigen om toch te gaan. “Toen hij vertrok, zag hij lijkbleek. Maar ik dacht dat de problemen gewoon kwamen omdat hij zijn tanden niet goed poetste.”

De man kreeg een kaakprothese, maar reageerde daar aanvankelijk niet goed op. In totaal moest hij zes spoedoperaties ondergaan om infecties en complicaties aan te pakken. “Eten, drinken en praten lukt hem nog altijd niet. Zijn tong is zo opgezwollen dat hij zelfs moeilijk kan ademen”, zegt zijn vrouw nog. “Het ziet ernaar uit dat hij nooit meer zal kunnen werken.”

Toch is er nog hoop. Er staat een nieuwe operatie gepland, een transplantatie waarbij bot uit zijn onderbeen gebruikt zal worden om zijn kaak te herbouwen.