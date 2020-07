Iran heeft CIA-spion geëxecuteerd, drie betogers krijgen doodstraf voor protest in 2019

Teheran heeft een Iraniër geëxecuteerd die is veroordeeld voor spionage voor de Verenigde Staten. Hij zou informatie hebben verkocht over het raketprogramma van het land. Dat heeft de woordvoerder van justitie Gholamhossein Esmaïli dinsdag gezegd. Daarnaast heeft het Iraanse hooggerechtshof bevestigd dat drie Iraanse demonstranten die beschuldigd worden van deelname aan dagen onrust in november 2019, ter dood zijn veroordeeld.