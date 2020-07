Politie Leuven identificeert verdachten van home invasion en inbraak op klaarlichte dag

Leuven / Lubbeek - De politie van Leuven heeft twee verdachten kunnen vatten die in juni twee woningen op de Diestsesteenweg zouden zijn binnendrongen en de bewoonster van één woning zouden hebben gekneveld.

Twee mannen waren op zondagochtend 21 juni rond 9 uur binnengedrongen in een huis aan de Diestesteenweg in Leuven. Ze verplaatsten zich per fiets. De mannen klommen door het openstaande raam en een van hen bond de bewoonster vast. De 67-jarige vrouw kreeg een trap tegen de benen en raakte ook gewond aan gezicht en halsstreek. De mannen doorzochten haar huis, waarna ze de woning verlieten via de voordeur. Het is niet bekend of ze iets buitmaakten. De vrouw kon zichzelf losmaken en zocht hulp bij haar buurvrouw.

De politie vond even verderop achtergelaten juwelen, onder andere een horloge, halskettingen en oorbellen. Het ging om juwelen die even voordien gestolen waren bij een inbraak in een appartement aan de Diestsesteenweg in Lubbeek. De inbrekers waren via een geparkeerde auto op het balkon van een appartement op de eerste verdieping geklommen. Via het openstaande raam drongen ze de slaapkamer binnen en stalen de juwelen. Ook hier was de bewoonster thuis.

De buurtbewoners zagen rond het tijdstip van de inbraak verdachte personen op straat die ook zouden voldoen aan de omschrijving van de daders van de latere feiten op de Diestsesteenweg in Leuven. Zij verplaatsten zich allebei per fiets.

De twee verdachten werden gevat op donderdag 9 juli om 1.45 uur terwijl ze een fiets probeerden te stelen in de Halfmaartstraat in Leuven. Een van beiden kon kort voordien al worden geïdentificeerd door een agent van politiezone Brussel. De politie herkende de mannen dankzij de persoonsbeschrijving die van de daders was verspreid.

De onderzoeksrechter heeft de twee verdachten, mannen van 22 en 23 jaar uit het Brusselse, op vrijdag 10 juli aangehouden. Ze verschijnen dinsdag voor de raadkamer.