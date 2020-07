De Block: “Als aantal besmettingen blijft stijgen, kunnen verdere versoepelingen niet doorgaan”

Als de stijging van het aantal besmettingen met Covid-19 zich blijft doorzetten, zullen de volgende versoepelingen niet doorgaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) dinsdag gezegd. Woensdag wordt de knoop daarover doorgehakt op de Veiligheidsraad.

Op woensdag komen de GEES en de politici opnieuw samen in de Nationale Veiligheidsraad om het te hebben over de volgende fase van de versoepelingen van de coronamaatregelen. Maar voor minister Maggie De Block is het duidelijk: als de stijging van het aantal besmettingen – dinsdag al voor de zesde dag op rij – zich doorzet, zal van verder versoepelen geen sprake zijn.

“Die stijging is geen goed nieuws”, zei De Block bij VRT Nieuws. “Opletten blijft de boodschap, want het virus is niet met vakantie. Het is toch al de zesde dag dat er een lichte stijging is. Als dat zo blijft, zullen de volgende versoepelingen zeker niet kunnen doorgaan.”

Vooruitlopen op de zaken wil De Block nog niet. “Een beslissing over de versoepelingen wordt altijd genomen op basis van een mix van parameters”, klinkt het op het kabinet van De Block. “Het kan op de Veiligheidsraad alle kanten uit. Het heeft geen zin om daar al op vooruit te lopen.”