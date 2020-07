Vlaamse Jeugdraad publiceert adviezen voor tweede coronagolf: “Sluit scholen en publieke ruimten voor kinderen als laatste”

De Vlaamse Jeugdraad vraagt bij een tweede coronagolf scholen en publieke ruimten voor kinderen en jongeren als laatste te sluiten en als eerste weer te openen. Jongeren en kinderen moeten bij nieuwe coronamaatregelen steeds centraal geplaatst worden, klinkt het dinsdag in een adviezenrapport.

Bij een volgende coronagolf vraagt de Vlaamse Jeugdraad scholen als laatste te sluiten en als eerste weer te openen. “Want de school blijft een belangrijke plek voor psychosociale ontwikkeling, ontmoeting en veerkracht”, luidt het.

Open blijven

Het basisonderwijs moet bij nieuwe coronamaatregelen zo veel mogelijk volledig open blijven, het secundair kan gebruikmaken van een combinatie tussen afstandsonderwijs en contactonderwijs op school. Ook vraagt de Jeugdraad om te differentiëren tussen leerlingen. “Bij bepaalde leerlingen weegt het niet naar school kunnen gaan veel zwaarder door op hun mentaal, fysiek en cognitief welbevinden dan bij andere. Definieer die groepen op voorhand.” Kinderen en jongeren in kwetsbare situaties moeten daarbij prioriteit krijgen, luidt het.

Hetzelfde geldt voor speel- en ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren. Die zouden volgens de Vlaamse Jeugdraad slechts in een laatste maatregel gesloten mogen worden en als eerste weer teruggeschroefd worden. “Het belang van de openbare ruimte werd echt wel duidelijk in de dichtbebouwde stedelijke wijken, juist waar die publieke ruimte schaars is”, klinkt het. “Het recht op vrije tijd, en voldoende fysieke en psychische ruimte daarvoor, mag geen privilege zijn.” Ook de regels rond de persoonlijke bubbel konden beter, vindt de Jeugdraad, die zouden weinig rekening hebben gehouden met wie niet in een kerngezin verblijft, zoals jongeren in een voorziening.

Correcte informatie

Bij nieuwe maatregelen moet daarnaast worden ingezet op correcte informatie en heldere overheidscommunicatie op maat van kinderen en jongeren via informatiekanalen als WAT WAT, Karrewiet of NWS NWS NWS en via leerkrachten, ouders en jeugdwerkers. Jeugdhulp, noodhulplijnen en psychische hulpverlening moeten te allen tijde beschikbaar en bereikbaar blijven zodat kinderen en jongeren met psychische klachten niet van de radar verdwijnen en er toezicht is zodat er zich geen ernstige situaties voordoen thuis. De Vlaamse Jeugdraad vraagt om te anticiperen op een nieuwe vloedgolf en om daarom nu al in meer capaciteit voor deze instanties te voorzien.

Bovendien moeten studentenvertegenwoordigers meer betrokken worden en moeten er steunmaatregelen komen voor studenten die in hun eigen inkomen voorzien via studentenwerk en die door de maatregelen financieel zwaar getroffen worden. Bijzondere aandacht moet daarenboven uitgaan naar niet begeleide minderjarigen die in collectieve opvanginitiatieven wonen of kinderen en jongeren in een asielcentrum of asielprocedure.