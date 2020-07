Ontdek hier de loting voor de eerste vier rondes van de Beker van België

De KBVB heeft geloot voor de eerste vier speeldagen speeldagen van de Beker van België. Het nieuwe bekerseizoen start op zondag 9 augustus 2020.

Vanaf de tweede ronde sluiten de clubs uit de tweede afdeling VV aan, vanaf speeldag drie de clubs uit eerste nationale. Bij de vijfde ronde maken de eerste profclubs hun intrede, namelijk de clubs uit 1B en vanaf de 1/16de finales zijn ook de Jupiler Pro League-clubs aan zet.

De reden waarom de vijfde speeldag nog niet wordt geloot, is uiteraard het feit dat de clubs uit afdeling 1B (profvoetbal) op dat moment in de bekercompetitie komen. In het profvoetbal lopen er namelijk nog enkele juridische procedures.

Speeldata eerste vijf rondes, met rechtstreekse uitschakeling:

1ste ronde: zondag 9 augustus 2020

2de ronde: zondag 16 augustus 2020

3de ronde: zondag 23 augustus 2020

4de ronde: zondag 30 augustus 2020

5de ronde: zondag 6 september 2020

Bekijk hier de loting: