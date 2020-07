Deadline voor belastingen nadert: dit moet je weten voor je je aangifte invult

Wie het nog niet deed, kan er maar best snel aan beginnen: het invullen van de belastingen. Donderdag is de laatste dag waarop je dat kan doen via Tax-on-web. Om je op weg te helpen, bundelen we hieronder de interessantste vragen en antwoorden voor het invullen van die aangifte, met ook meer uitleg over de uitgavenposten die belastingvermindering kunnen opleveren.