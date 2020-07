Verenigd Koninkrijk bant alle onderdelen van Huawei uit 5G-netwerk, België niet

Het Verenigd Koninkrijk gaat alle onderdelen van Huawei uit de telecomnetwerken bannen, zo heeft de regering dinsdag aangekondigd. Britse telecomoperators mogen na 31 december geen nieuwe 5G-apparatuur van de omstreden Chinese producent meer kopen en tegen 2027 moeten alle Huawei-onderdelen uit de netwerken verwijderd zijn. Ons land volgt het Britse voorbeeld (nog) niet.

De Britse regering geeft met de beslissing gehoor aan de Amerikaanse oproep, die stelt dat het Chinese Huawei een bedreiging vormt voor de (inter)nationale veiligheid. De VS beschuldigen Huawei van spionage voor Peking, wat het bedrijf ontkent.

Oliver Dowden, Brits minister van Digitale Zaken, deed dinsdag de aankondiging in het House of Commons. Foto: AFP

“Hierdoor zal de uitrol van ons 5G-netwerk wel een jaar vertraging oplopen”, zo kondigde Oliver Dowden, Brits minister van Digitale Zaken, dinsdag aan in het House of Commons. “Het was geen makkelijke beslissing, maar het is wel de juiste voor onze telecomnetwerken, voor onze nationale veiligheid en voor onze economie. Nu en op lange termijn”, luidde het.

De beslissing dreigt de relaties met China onder spanning te zetten. Huawei liet in een eerste reactie weten dat het de uitsluiting een politiek ingegeven en teleurstellende beslissing vindt.

België volgt niet

Ondanks de Amerikaanse druk is ons land is niet van plan om het Britse voorbeeld te volgen, zo schreef De Standaard vandaag. “Uit de risicoanalyse die werd gemaakt, blijkt dat we veilig zitten”, luidde het bij het kabinet van minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD). “Er is geen reden om verder te verstrengen.”

In een recente beslissing van de Nationale Veiligheidsraad staat dat leveranciers “met een hoog risico” (zonder Huawei bij naam te noemen) onder meer geen deel mogen uitmaken van de “kern” van de toekomstige 5G-netwerken en dat ze niet zijn toegelaten in de buurt van gevoelige zones (zoals militaire sites). Daarmee volgt België grotendeels de Europese richtlijnen, die vastgelegd werden in een ‘5G Toolbox’.

Op dit moment werken alle Belgische operatoren (al lang) samen met Huawei. “Zowel qua kwaliteit als qua prijs zijn zij een betrouwbare partner”, zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke. “En qua veiligheid zien we geen indicaties dat we ons zorgen moeten maken.” Bij Telenet zeiden ze alleen “de mogelijke consequenties voor de 5G-plannen te evalueren”, maar wilden ze verder geen commentaar kwijt.