KV Oostende heeft bijna nieuwe doelman: Guillaume Hubert (26) is onderweg

Doelman Guillaume Hubert is bijna van KV Oostende. Volgens Oostende is de transfer nog niet officieel, omdat de laatste details met Club Brugge nog moeten geregeld worden. Daar ligt Hubert nog onder contract tot het einde van het seizoen.

Afgelopen seizoen werd Hubert uitgeleend aan stadsrivaal Cercle, waar hij maar negen keer onder de lat stond. In totaal slikte hij toen wel 15 tegendoelpunten. Ook zijn periode bij Club Brugge werd geen succes, want daar kwam hij maar zes keer aan de bak. Club haalde Hubert in de zomer van 2017 weg bij Standard voor enkele honderdduizenden euro’s.

Omdat Dutoit einde contract was, had KVO nog een tweede doelman naast Ondoa nodig. Die stond afgelopen zaterdag voor de eerste keer in doel nadat hij met vertraging aan de voorbereiding begon. Hubert gaat bij Oostende dus de concurrentie aan met de Kameroener.