Zeven op tien Belgen weten niet welke straffen toegelaten zijn bij opvoeding: dit doen ouders het vaakst

Een meerderheid van de Belgen, zeven op de tien, weet niet wat toegelaten is op het vlak van straffen tijdens de opvoeding. Een tik geven of zelfs slaan met een voorwerp wordt nog regelmatig toegepast. Maar toch zijn twee op de drie voorstander van wetgeving om geweld binnen de opvoeding te reguleren. Dat percentage stijgt zelfs tot 74 procent als de wet niet bestraffend is voor de ouders, blijkt uit een opiniepeiling bij een representatief staal van de Belgische bevolking.

De peiling werd tussen 10 en 18 maart online uitgevoerd door Dedicated, bij een representatieve steekproef van 2.013 Belgen tussen 18 en 75 jaar. De peiling gebeurde in opdracht van de ngo ‘Défense des enfants International Belgique’.

Vuistslag of schoppen

Een meerderheid van de respondenten vindt dat een ouder het recht heeft om zijn of haar kind te straffen. De populairste straffen voor een op de vier respondenten zijn roepen, een ‘tik’ geven, het kind slaan, het kind duwen of vastgrijpen. Twee van de tien respondenten beschouwen volgende lijfstraffen als gepast: aan de oren trekken, knijpen, in de kelder opsluiten, een maaltijd ontzeggen. Een op de tien vindt het zelfs legitiem om een kind langdurig achter te laten of in een pijnlijke houding te laten, een voorwerp naar het kind te gooien, het kind met een voorwerp te slaan, aan het haar te trekken, een vuistslag te geven of te schoppen.

Zeven op de tien zeggen ooit zelf een pak slaag te hebben gekregen. Er is trouwens een verband tussen het zelf ondergaan van geweld en het gebruik van opvoedkundig geweld tegenover de eigen kroost.

LEES OOK. Lockdown heeft zware impact op jongeren in moeilijke thuissituatie: “Voor het eerst geconfronteerd met vragen van kinderen die zich niet veilig voelen” (+)

Kinderrechtenorganisaties pleiten voor het aannemen van wetten ter bevordering van een geweldloze opvoeding. “Geweld heeft een schadelijke impact op de gezondheid en de ontwikkeling van het kind. Een wet is dus onontbeerlijk, maar dat volstaat niet. De wet moet gepaard gaan met bewustmakings- en preventiecampagnes om snel tot een mentaliteitsverandering te komen, en met maatregelen ter ondersteuning van het ouderschap”, klinkt het. De wetgeving mag volgens de Vlaamse kinderrechtencoalitie ook niet tot doel hebben ouders te culpabiliseren of te bestraffen. “Ouders met vragen of problemen rond opvoeding moeten steeds kunnen rekenen op een breed en laagdrempelig ondersteunend aanbod.”

De enquête werd afgenomen voor de lockdown, maar tijdens die wekenlange lockdown nam ook het intrafamiliaal geweld toe, zo bleek eerder al. “Het is dus dringend tijd voor actie.”