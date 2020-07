Nog hele zomervakantie tekort aan gepelde noordzeegarnalen?

De Belgische supermarkten zullen mogelijk een hele zomervakantie kampen met een tekort aan gepelde noordzeegarnalen. Dat is te wijten aan de verlengde coronamaatregelen in Marokko, waar het gros van onze verse garnalen gepeld wordt.

BEKIJK. Supermarkten kampen met tekort aan gepelde garnalen, wij tonen hoe je ze zelf makkelijk pelt

Door de strikte coronamaatregelen in de ‘pelfabrieken’ in Marokko krijgen de Belgische supermarkten al weken maximaal de helft van hun normale volume aan gepelde noordzeegarnalen opgestuurd. Uit een rondvraag van eind juni bleek dat ze verwacht hadden dat de situatie “genormaliseerd” zou zijn tegen midden juli, maar dat blijkt nu ijdele hoop. Door de uitbraak van nieuwe coronahaarden in de Marokkaanse stad Tanger (waar veel pelfabrieken zijn) zijn de maatregelen er terug verscherpt.

“We hebben wel bevestiging gekregen dat de fabrieken waar wij mee samenwerken morgen opnieuw de deuren openen, maar aan zeer beperkte capaciteit”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize. “We moeten realistisch zijn en toegeven dat het tekort in de winkelrekken dus nog een tijdje zal aanhouden.”

Bij Aldi krijgen ze momenteel nog altijd maar 30 procent van hun normale volume opgestuurd en verwachten ze dat de situatie pas zal normaliseren tegen midden of zelfs eind augustus. Bij Colruyt is het volume de voorbije weken met tien à vijftien procent gestegen. “Verwacht wordt dat het volume de komende weken verder zal stijgen”, zegt woordvoerder Hanne Poppe. “Maar tegen dat we terug op het normale niveau zijn, dan kunnen we een paar maand verder zijn.”