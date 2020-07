Atalanta-spits Luis Muriel loopt hoofdblessure op bij pijnlijke val in eigen huis

Luis Muriel, de Colombiaanse aanvaller van Atalanta, is dinsdag naar het ziekenhuis van Bergamo overgebracht met een hoofdblessure. Die liep hij op bij een val in zijn huis, zo melden Italiaanse media.

De 29-jarige ploegmaat van Timothy Castagne, dit seizoen goed voor 17 doelpunten in de Serie A, had enkele hechtingen nodig en mocht uiteindelijk het ziekenhuis verlaten. Volgens Sky Italia kwam hij ten val bij zijn zwembad.

Muriel mist dinsdagavond (21u45) de derby tegen Brescia. “Het gaat goed met me, ik ben thuis”, stelde de speler de fans gerust op Instagram. “Gelukkig is er niets erg gebeurd. Ik zal vanavond in het stadion zijn om Atalanta aan te moedigen. En morgen zal ik de training hervatten met mijn ploegmaats.”

Atalanta staat met nog zes speeldagen voor de boeg op de vierde plaats in de Serie A, op één punt van nummers twee en drie Inter Milaan en Lazio Rome. Bij zijn debuut in de Champions League wist Atalanta zich meteen te plaatsen voor de kwartfinales. Op 12 augustus nemen Castagne en co. het daarin op tegen Paris Saint-Germain.