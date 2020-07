Peuter(1) in kinderwagen doodgeschoten in New York

In Brooklyn in New York is zondagavond een kindje van één jaar oud neergeschoten. Davell Gardner Jr. werd geraakt in de buik en overleed in het ziekenhuis. Het kind is één van de vele slachtoffers van een forse uitbraak van geweld in de stad.

Tientallen mensen waren zondagavond samengekomen rond het Raymond Bush-speeltuintje om er te barbecueën. Rond half twaalf liepen twee mannen op de groep af en openden het vuur. Daarbij vielen vier slachtoffers: drie volwassenen raakten gewond en de 1-jarige Davell Gardner Junior stierf in het ziekenhuis. “Dit zijn de echte slachtoffers van zinloos wapengeweld”, zei een politiecommissaris. De oma van het kindje reageerde erg emotioneel: “Jullie zijn almaar bezig over Black Lives Matter, maar je vermoordt een kindje van anderhalf: dat is niet eerlijk. Het is niet eerlijk voor mij, niet voor de ouders, voor niemand.”

Foto: REUTERS

De schietpartij is een triest hoogtepunt van een zware uitbraak van geweld in New York City. Tot nu waren er al 634 schietpartijen in de stad, terwijl dat er vorig jaar rond deze tijd nog 394 waren. Afgelopen weekend alleen al werden 28 schietpartijen genoteerd, met 35 slachtoffers.