KV Oostende slaat dubbelslag met Duitse jeugdinternational van RB Leipzig en nieuwe doelman: “Ik ken Freddie door en door”

KV Oostende neemt de Duitse jeugdinternational Frederik Jäkel op huurbasis over van RB Leipzig. De 19-jarige centrale verdediger ondertekende een contract voor twee seizoenen bij de kustploeg, waar hij wordt herenigd met trainer Alexander Blessin.

Jäkel (1m93) doorliep de jeugdrangen van RB Leipzig en was een vaste klant bij de Duitse nationale jeugdploegen. Bij KVO ziet hij met Alexander Blessin z’n gewezen coach van bij Leipzig terug.

“Alexander was 3,5 seizoenen m’n trainer en we hadden altijd een goede verstandhouding. Toen hij mij de kans bood om hier in een eerste ploeg te komen, twijfelde ik geen moment”, zegt Jäkel dinsdag op de website van Oostende. “Onder de vleugels van een voor mij gekend persoon kan ik mezelf hier verder ontwikkelen. Bovendien loopt er met Marko Kvasina nog een Duitstalige ploegmakker rond en ook dat vergemakkelijkt de aanpassing. Ik hoorde dat de Belgische competitie vrij fysiek is, maar daar heb ik geen schrik voor. Ik popel om hier m’n eerste wedstrijd te spelen.”

Alexander Blessin is tevreden met de komst van Jäkel. “Ik ken ‘Freddie’ natuurlijk door en door en hij is perfect voor het systeem dat we hier willen implementeren. Hij koppelt kracht aan fysiek, is snel en durft vooruit te verdedigen. Hij voetbalt al vrij matuur voor z’n leeftijd, al zit er natuurlijk ook nog heel wat progressiemarge in. Ik ben echt blij dat hij deze stap heeft gezet. En nu hij mij hier Engels hoort praten, staat er precies een andere trainer voor hem”, eindigt de Duitse coach met een kwinkslag.

Ook nieuwe doelman

Niet veel later kondige KVO ook de komst van doelman Guillaume Hubert aan.

Afgelopen seizoen werd Hubert door Club uitgeleend aan stadsrivaal Cercle, waar hij maar negen keer onder de lat stond. In totaal slikte hij toen wel 15 tegendoelpunten. Ook zijn periode bij Club Brugge werd geen succes, want daar kwam hij maar zes keer aan de bak. Club haalde Hubert in de zomer van 2017 weg bij Standard voor enkele honderdduizenden euro’s.

Omdat Dutoit einde contract was, had KVO nog een tweede doelman naast Ondoa nodig. Die stond afgelopen zaterdag voor de eerste keer in doel nadat hij met vertraging aan de voorbereiding begon. Hubert gaat bij Oostende dus de concurrentie aan met de Kameroener.