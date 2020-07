KAART. Het aantal besmettingen stijgt, hoe zit dat in jouw gemeente? “We zijn heel bezorgd”

Twintig besmettingen per honderdduizend inwoners in de voorbije zeven dagen, dat is de vastgelegde alarmdrempel. In maar liefst 27 gemeenten gaan op dit moment de alarmbellen af. In twee West-Vlaamse gemeenten zijn er omgerekend zelfs meer dan tachtig besmettingen per honderdduizend inwoners. “We volgen dit met argusogen”, zeggen beide burgemeesters. Ontdek hier hoeveel besmettingen er in jouw gemeente zijn.