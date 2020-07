Hoe dom kan je zijn? Ploegmaat van Benito Raman traint in truitje van… aartsrivaal: “Ik heb hem duidelijk gemaakt dat dit niet kan”

Benito Raman is in Duitsland een pak volwassener geworden, maar dat kan niet gezegd worden van Rabbi Matondo. De aanvaller van Schalke 04 haalde de woede van zowat alle supporters over zich heen door te trainen in een shirt van… Borussia Dortmund.

Matondo is amper 19 jaar oud, maar ‘Die Koningsblauwen’ betaalden in januari 2019 wel 9 miljoen euro voor de belofte van Manchester City. Op dat moment had de aanvaller al zijn debuut gemaakt voor de nationale ploeg van Wales en dit seizoen scoorde hij twee keer in 21 optredens.

Maar dinsdag maakte Matondo een niet zo’n wijze beslissing. Hij trok namelijk een truitje van Dortmund-sterspeler Jadon Sancho aan vooraleer de gym in te kruipen. Toen daarvan beelden op Instagram verschenen, uitten vele supporters van Schalke 04 hun ongenoegen.

Niet onlogisch aangezien Dortmund, de club van Axel Witsel en Thorgan Hazard, de aartsrivaal is. De zogenaamde ‘Rivierderby’ tussen beide clubs is elk jaar uitverkocht en zorgt telkens voor heisa. Ondanks speelminuten in drie van die verhitte derby’s dacht Matondo dus dat het best oké was om een shirt aan te trekken van BVB. Een jeugdzonde, zeker?

Excuses

“Of je nu van Wales, Venus, Gelsenkirchen, Dortmund of eender waar in dit melkwegstelsel bent. Waarom zou je in godsnaam het shirt van je grootste rivalen dragen?”, vroeg een fan van Schalke zich af. “Rabbi zou dit nu toch al moeten weten. Wat een domme jongen.”

Schalke liet de foto snel van sociale media verwijderen en stelde dat Matondo zijn excuses zal aanbieden voor het incident. “Hij mag dan pas 19 jaar zijn, dit mag niet gebeuren”, aldus directeur Jochen Schneider. “Ik heb hem telefonisch duidelijk gemaakt dat dit niet kan. Hij zal in elk geval zijn excuses moeten aanbieden. Ook op het veld zal hij zich moeten revancheren voor deze fout.”