Nieuwe Nationale Veiligheidsraad, nieuwe versoepelingen? Of gooit stijgend aantal besmettingen roet in het eten?

De Nationale Veiligheidsraad buigt zich woensdag/morgen vanaf 8 uur nog eens over een aantal versoepelingen van de coronaregels. Vooral de cultuur- en evenementensector mag zich aan nieuws verwachten.

De Nationale Veiligheidsraad loste de teugels in grote mate op 1 juli al. Sindsdien zijn de meeste beperkingen die nog overeind bleven opgeheven, op het nachtleven en de massa-evenementen na. Zwembaden, wellnesscentra, cinema’s, feestzalen en casino’s hebben de deuren opnieuw geopend, zij het onder voorwaarden. Ook de cultuuractiviteiten met publiek zijn sinds deze maand opnieuw toegelaten.

Wel gelden overal nog strenge beperkingen op onder meer het maximaal aantal toegelaten bezoekers. In openlucht zijn dat er 400, binnen 200. Vanaf 1 augustus zou dat bijgesteld kunnen worden naar respectievelijk 800 en 400, liet premier Sophie Wilmès tijdens de vorige bijeenkomst al verstaan, als de statistieken dat tenminste toelaten. De Veiligheidsraad moet zich daar morgen/woensdag over buigen, wordt bevestigd in regeringskringen.

Ook voor bijeenkomsten zoals huwelijken - waar nu maximaal 200 mensen aanwezig mogen zijn voor de ceremonie en 50 voor het feest - zou er een versoepeling kunnen inzitten. Tot slot zouden ook de erediensten opnieuw meer aanwezigen mogen tellen: als alles goed gaat, wordt dat maximumaantal bijgesteld van 200 naar 400 aanwezigen vanaf 1 augustus. Massa-evenementen en het nachtleven blijven zeker nog tot 31 augustus uit den boze, maar de Veiligheidsraad zou wel al een eerste blik richting september willen werpen.

Nieuwe stijgingen

Alles staat of valt natuurlijk met het aantal coronabesmettingen, en dat is de afgelopen dagen opnieuw beginnen stijgen. “Als dat zo blijft, zullen de volgende versoepelingen zeker niet kunnen doorgaan”, waarschuwde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) eerder vandaag/dinsdag op de VRT.

Vorige week besliste het Overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land al om mondmaskers te verplichten in winkels en winkelcentra, bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken, na overleg met de experten in de GEES. “Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land”, liet het kabinet van premier Sophie Wilmès toen weten.

