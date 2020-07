Het coronavuur smeult in Antwerpen, en niemand weet waar te blussen: “We varen blind”

Voor de zesde dag op rij stijgt het aantal besmettingen in ons land. Nergens woedt het virus heviger dan in Antwerpen, met (minstens) 95 nieuwe coronapatiënten de afgelopen week. “Dat we eigenlijk niet eens weten waar precies, is een groot probleem. We varen blind”, zegt Antwerps gouverneur Cathy Berx. Ook burgemeester Bart De Wever (N-VA) zegt het onbegrijpelijk te vinden dat er zo weinig concrete info komt om echt gericht brandhaarden te blussen.