Chaos bij de overheid over quarantaine bij terugkeer uit ‘oranje zone’: “Wij komen hier weer slecht uit”

Ga je bij terugkeer uit een ‘oranje zone’ nu wel of niet in quarantaine? De hele dag lang was er onduidelijkheid over. Dinsdagochtend schrapte Buitenlandse Zaken die aanbeveling: er was alleen nog ‘verhoogde waakzaamheid’ nodig. Maar sinds dinsdagmiddag wordt quarantaine toch weer ‘gevraagd’. “Hier komen we als overheid weer slecht uit”, klinkt het in regeringskringen.