Ex-medewerkster Ghislaine Maxwell pleit onschuldig in misbruikzaak rond Jeffrey Epstein

In het schandaal rond de veroordeelde en overleden financier Jeffrey Epstein heeft zijn vroegere medewerkster en vriendin Ghislaine Maxwell dinsdag voor een federale rechtbank in New York onschuldig gepleit aan handel met minderjarigen en aanzetten tot prostitutie.

Deel uitmakend van de jetset is de vrouw ervan beschuldigd jonge meisjes, ook minderjarigen, voor Epstein te hebben gerekruteerd. De man zelf overleed in augustus 2019 in de gevangenis.

Maxwell (58) was op zes punten aangeklaagd en pleitte per video.

Zij was begin juli in de staat New Hamphire gearresteerd. Zij zou in de seksuele daden van Epstein een toonaangevende rol hebben gespeeld.

Voor de rechtszitting hebben haar advocaten geprobeerd de vrouw van Epstein te distantiëren. Beiden hadden tot voor zijn zelfmoord in de gevangenis al tien jaar geen contact meer gehad.

De aanklachten slaan op de jaren 1994 tot 1997, en er straffen op van vijf tot tien jaar cel. Wanneer het tot een proces komt is nog onduidelijk.