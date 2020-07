Nieuwe meter zorgt dat je veilig kan shoppen op Antwerpse Meir

Antwerpen - Wil je gaan shoppen op de Antwerpse Meir, maar heb je schrik dat daar veel te veel volk rondloopt? Binnenkort kan je online checken hoe druk het is.

Crowdscan, een spin-off van de Universiteit Antwerpen, gaat daarvoor druktebarometers online zetten. Het systeem zou “privacyvriendelijk” zijn omdat er gewerkt wordt met sensoren die op basis van radiogolven het aantal voetgangers meet. En dat is een voordeel in vergelijking met andere technieken waarbij gsm-data of camerabeelden worden gebruikt. Bij proefprojecten op het Eilandje in Antwerpen konden de mensenstromen tot op vier personen nauwkeurig worden gemeten.

Volgens CEO Ben Bellekens kunnen politie en hulpdiensten via het systeem sneller de juiste beslissingen nemen. “De technologie kan stadsbesturen helpen om de veiligheid te garanderen op plaatsen waar traditioneel veel mensen samenkomen.”