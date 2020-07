Courtois en Hazard staan op zucht van titel, maar Real Madrid vraagt fans thuis te blijven: “Bedankt voor het begrip”

Real Madrid moet donderdag zien dat het niet slechter doet dan FC Barcelona en dan is de Spaanse titel binnen. De Koninklijke telt met nog twee speeldagen te gaan dan ook vier punten meer dan de grote rivaal. Maar bij Real willen ze niet weten van een groots feest.

Thibaut Courtois en Eden Hazard kunnen het kunstje klaren voor eigen publiek tegen Villarreal. Als Real wint, is het zeker van de 34ste landstitel. Maar ook als Barcelona verliest, is het dat. Het zou de eerste titel sinds 2017 zijn voor Los Blancos.

Normaal gesproken is het Plaza de Cibeles het decor bij voetbalfeesten van “de Koninklijke”, maar dat is nu vanwege de maatregelen tegen het coronavirus niet de bedoeling aldus het bestuur.

“We zijn ons allemaal bewust van de moeilijke situatie en de inspanningen die in de hele samenleving worden geleverd om de impact van de pandemie tegen te gaan. Ook voetbal speelt hierin een rol en met ieders hulp zijn we erin geslaagd om de competitie in extreem complexe omstandigheden te hervatten. Real Madrid dankt de leden en supporters van de club bij voorbaat voor hun begrip”, plaatste de club dinsdag op zijn website.