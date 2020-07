Burger King maakt hamburger van “propere koeien”

Burger King wil een meer milieuvriendelijke hamburger produceren. De hamburgerketen vervaardigt een nieuwe versie van zijn Whopper, waarvoor het vlees gebruikt wordt van koeien die als gevolg van een aangepast dieet minder methaan produceren. Methaan is een van de belangrijkste broeikasgassen, met een veel groter broeikaseffect dan C02, en is quasi uitsluitend afkomstig van herkauwers zoals koeien en schapen.

Volgens de eerste tests is het toevoegen van 100 gram citroengrasblaadjes aan het gebruikelijke dieet van de koeien in de laatste vier maanden van hun leven bevorderlijk voor een goede vertering, meldt de hamburgerketen dinsdag. Het zou de hoeveelheid methaangas die ze produceren met maar liefst een derde doen verminderen, ontdekten wetenschappers.

Wie een Whopper wil proeven die gemaakt is van koeien op een milieuvriendelijk dieet, kan vanaf dinsdag terecht in de filialen van de keten in Miami, New York, Austin, Portland en Los Angeles.

Burger King zegt dat het met dit initiatief andere organisaties en bedrijven hoopt te inspireren om hetzelfde te doen. Daarom werden de conclusies van het wetenschappelijk onderzoek beschikbaar gesteld voor iedereen.

Eerder was Burger King al een van de eerste grote hamburgerketens die een vegetarische versie uitbracht van zijn best verkopende burger. Die kwam uit in de lente van 2019.

